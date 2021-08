Maurício Mattar é apresentado ao coletor menstrual - Reprodução/Instagram

Maurício Mattar é apresentado ao coletor menstrualReprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 09:55 | Atualizado 13/08/2021 10:29

São Paulo - Após ficar oito meses sem falar com o pai, Petra Mattar, de 27 anos, resolveu apresentar um acessório do universo feminino a Maurício Mattar, de 57 anos. No vídeo compartilhado nas redes, ela coloca seu coletor menstrual na mão do ator e questiona se ele sabe do que se trata o objeto. Após analisar bastante, olhar todos os lados do mesmo, Maurício arrisca uma opção humorada. "Boné de peru?", diz ele, dando a entender que seria algo para cobrir a glande do órgão sexual masculino.

fotogaleria

Publicidade

Em seguida, aos risos, Petra explica do que se trata o coletor menstrual. "Sim, é um coletor. Você usa para não precisar mais de absorvente..", explica ela, que logo foi interrompida. "Isso aqui estava na sua perereca? (sic.)". "Agora não, está limpo... isso aí você lava e reutiliza", continuou Petra.

Em seguida, Maurício cheirou o objeto e fez uma careta e tanto, mas afirmou. "Até que está cheirosinho". Em resposta, sua filha afirmou. "Claro, eu lavei com sabonete e tudo". Por fim, pai e filha falaram sobre fazer sexo com o coletor menstrual dentro da mulher. "Você faz 'coisinhas' com seu namorado com isso aqui?", questionou Maurício. Petra, por sua vez, explicou. "Não, não faz quando está menstruada... se for fazer tem que tirar o coletor".

Publicidade

Assista ao vídeo: