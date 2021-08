Tatá Werneck, Larissa Manoela e Rafa Vitti - Reprodução

Publicado 13/08/2021 11:27

Rio - Em sua comemoração de aniversário, na última quarta-feira, Tatá Werneck recebeu parabéns e homenagens de diversas celebridades e, entre elas, Larissa Manoela. "Happy Birthday, musa e gênia. Um ano repleto de realizações para você. Saúde e sucesso sempre. Muita luz. Viva viva!, escreveu a atriz em suas redes sociais.

Mas como com Tatá tudo vira zoeira, o singelo parabéns de Larissa virou uma bela oportunidade de zoação. "Te amo, Maria Joaquina, que do nada cresceu e vai pegar meu marido. Quero vídeos!!", respondeu a humorista fazendo referência a interação entre a atriz e Rafa Vitti. Isso porque em sua estreia na Globo, Larissa fará par romântico com Rafa Vitti em 'Além da Ilusão', próxima novela das 18h.