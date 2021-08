A cantora e ex-BBB Flay - Reprodução

A cantora e ex-BBB FlayReprodução

Publicado 13/08/2021 15:12 | Atualizado 13/08/2021 15:12

Rio - Flay deixou os fãs babando, nesta sexta-feira (13), ao revelar seu novo visual através de uma publicação no Instagram. A cantora e ex-BBB decidiu alongar os fios escuros, após sete meses que passou com o cabelo curto. A artista de 26 anos compartilhou a mudança através de um vídeo em que dubla um diálogo com seu cabeleireiro.

fotogaleria

Publicidade

"Não é sobre beleza, é sobre poder", declarou a cantora. Flay cortou os cabelos em janeiro deste ano, mas decidiu voltar para as madeixas longas como um marco da nova dase que se inicia em sua carreira artística.

"Estou preparando um projeto lindo, que vai surpreender meu público e ao mesmo tempo, vir como marco desse novo momento artístico. Estou me preparando muito para a volta aos palcos e quero dar tudo de mim! O cabelo é só o primeiro passo, podem esperar muito mais", afirmou a paraibana.

Publicidade

Nos comentários, fãs e amigos rasgaram elogios para a ex-participante do "BBB20". "Que mulher perfeita", declarou uma internauta. "Gata demais", escreveu outro seguidor. "O longo tá de volta", comemorou um terceiro.

Confira a publicação de Flay:

Publicidade