Funcionalismo carioca reclama de defasagem salarial: categorias não têm reajuste desde 2019 - Daniel Castelo Branco

Publicado 04/08/2021 06:00

Com salários congelados desde 2019, os servidores cariocas devem ter reajuste no próximo ano. Além de as contas municipais já terem saído do vermelho, nos bastidores já há essa sinalização. Inclusive, as discussões sobre o Orçamento para 2022 já começaram, e tudo indica que haverá no texto previsão para a correção salarial.



Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) já dá esse indicativo: "O Poder Executivo buscará implementar no exercício de 2022 reajuste salarial para os servidores públicos do Município", prevê trecho da norma.



PLANOS DE CARREIRAS



Também podem sair do papel no ano que vem — como preveem dispositivos da LDO — os planos de carreiras da Saúde, dos servidores administrativos e dos integrantes da Defesa Civil municipal.



Presidente da Comissão de Assuntos Ligados ao Servidor e ex-chefe do Legislativo do Rio, o vereador Jorge Felippe (DEM) pautou no ano passado a votação do projeto relativo aos funcionários administrativos. E lembra que a aprovação atendeu ao pleito da categoria.



"A inclusão do Plano de Cargos dos servidores administrativos na LDO é justa. Aprovamos o projeto em 2020, corrigindo uma injustiça histórica com esses profissionais", diz Felippe.

CÂMARA ANALISARÁ A MATÉRIA

O parlamentar defende ainda o envio pelo governo do Plano de Cargos dos funcionários da Saúde: "É extremamente importante o envio (em 2022) para apreciação da Câmara. Defendemos a valorização dos servidores que prestam importante serviço à população carioca".