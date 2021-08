Silvio Santos - Reprodução

Publicado 13/08/2021 18:55 | Atualizado 13/08/2021 18:58

Silvio Santos está internado com Covid-19. O apresentador está no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, e, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do O Dia, se encontra na UTI. Nas redes sociais, famosos estão torcendo pela recuperação do empresário.



O apresentador contraiu a doença causada pelo novo coronavírus pouco tempo depois de voltar a trabalhar presencialmente no SBT. Ele retornou aos estúdios no final de julho, quando já havia recebido as duas doses da vacina. Recentemente, as gravações do "Programa Silvio Santos" foram paralisadas após uma pessoa da equipe testar positivo para Covid-19.



Patrícia Abravanel confirmou a internação do pai, mas disse que ele está bem e brincalhão com a equipe do hospital. "Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama...brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo logo mandaremos boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata", escreveu no Stories.



A seguir, veja os famosos que estão desejando melhoras para Silvio Santos:



"Todas as minhas orações para uma rápida recuperação do Silvio Santos. Deus no comando", escreveu Celso Portiolli.

"Desejo muita saúde e paz para meu patrão! Que ele esteja logo de volta na ativa! Torcendo e orando aqui", publicou Danilo Gentili.

Desejo muita saúde e paz para meu patrão! Que ele esteja logo de volta na ativa! Torcendo e orando aqui. https://t.co/zgpqMLPkFS — Danilo Gentili (@DaniloGentili) August 13, 2021

Tico Santa Cruz também usou o Twitter para escrever sua mensagem. "Desejo melhoras ao Silvio Santos! Que se recupere o quanto antes!"

Desejo melhoras ao Silvio Santos!

Que se recupere o quanto antes! — Tico Santa Cruz (@Ticostacruz) August 13, 2021

"Deus proteja Silvio Santos", publicou Alexandre Frota.