Whindersson Nunes e Gusttavo LimaReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2021 09:10

São Paulo - Quando Gusttavo Lima terminou o casamento com Andressa Suita, Whindersson Nunes fez um tuíte convidando o sertanejo para "tomar uma". Nesta sexta-feira, foi a vez do humorista anunciar o término do noivado com Maria Lina Deggan e o cantor achou a oportunidade ideal para refazer o convite.

"Bora tomar uma Whindersson Nunes", escreveu o cantor sertanejo no Twitter. O post de Gusttavo Lima já está com mais de 44 mil curtidas e os usuários nas redes sociais estão brincando que a "vida dá voltas" e que "isso é que é guardar rancor".

O término

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan assumiram o relacionamento em novembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, eles anunciaram a gravidez do filho João Miguel e o humorista pediu a estudante em casamento durante o chá revelação. O menino nasceu prematura em maio deste ano e morreu poucos dias depois. Nesta sexta, eles comunicaram o fim do noivado e o comediante disse que "não conseguiu ser o que prometeu".