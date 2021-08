Kayky Brito e Tamara Dalcamale - Reprodução/Instagram

Kayky Brito e Tamara DalcamaleReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2021 08:50 | Atualizado 14/08/2021 08:55

Rio - Kayky Brito usou, nesta sexta-feira, o seu perfil do Instagram para compartilhar uma selfie no espelho com a namorada, Tamara Dalcamale, que espera o primeiro bebê do casal. Nas fotos, ela aparece de biquíni e mostra a barriguinha da gravidez.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, amigos e fãs do casal deixaram mensagens de carinho. "Papai do ano. Parabéns", escreveu um seguidor. "Lindos. Deus abençoe. Parabéns, papai. Kael é um sortudo, terá um grande paizão", escreveu outra. "Linduxos", postou mais uma.

O casal apareceu publicamente pela primeira vez no Carnaval de 2020 e anunciaram a gravidez em julho deste ano ao revelar que esperam um menino. Tamara já tem outros dois filhos de um relacionamento anterior.