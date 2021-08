Silvio Santos e Tiago Abravanel - Reprodução Internet

Silvio Santos e Tiago AbravanelReprodução Internet

Publicado 14/08/2021 10:37 | Atualizado 14/08/2021 10:37

Rio - Silvio Santos recebeu alta hospitalar na noite desta sexta-feira e o seu neto, Tiago Abravanel, atualizou o estado de saúde do avô na manhã deste sábado. Em publicação no Instagram Stories, ele agradeceu as mensagens de apoio que a família recebeu após o apresentador, de 90 anos, testar positivo para a covid-19 e precisar ser internado para a realização de exames.