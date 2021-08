Silvio Santos e Patrícia Abravanel durante programa no SBT - Internet

Publicado 13/08/2021 17:47 | Atualizado 13/08/2021 21:13

Patricia Abravanel, filha número 4 de Silvio Santos, usou as redes sociais para confirmar a internação do pai no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo. O apresentador e dono do SBT, conforme adiantou a coluna, testou positivo para a Covid-19. "O nosso pai está bem clinicamente. Daquele jeito que a gente ama. brincando com todos, fazendo piadas, curioso e descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para a Covid-19 e por conta da idade e a necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo mandaremos mais boas notícias e obrigada pelo carinho de sempre", escreveu Patrícia, que assinou pelas outras irmãs Cintia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata.