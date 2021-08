Vivian Amorim - Reprodução

Publicado 13/08/2021 20:22 | Atualizado 13/08/2021 20:31

Vivian Amorim anunciou nesta sexta-feira (13) que está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o publicitário Leo Hirschmann." Agora sim, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica, finalmente podemos dizer em alto e bom som: Estamos grávidos! Estou muito feliz de poder dividir com vocês a alegria e a emoção que foi ler o resultado 'grávida'. 'Agora me aguentem porque eu acabo de entrar oficialmente para o time das mamães mais babonas e apaixonadas desse Braseeelll!!!", finalizou a apresentadora e ex-BBB.

Vivian contou que está com três meses de gestação e ainda não sabe o sexo de seu bebê.

