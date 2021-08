Ivy Moraes - Divulgação

Publicado 13/08/2021 18:19 | Atualizado 14/08/2021 06:32

Nos últimos dias, Ivy Moraes levou um susto ao ver críticas de seguidores em suas redes sociais por causa de um suposto comentário que ela teria dado na caixa de perguntas e respostas do Instagram há algumas semanas. A princípio, a modelo não entendeu o que estava acontecendo até que foi tentar descobrir sobre a situação e aí a ex-BBB descobriu que foi vítima de fake news. Ivy descobriu que fizeram uma montagem em cima de seu vídeo, modificando a pergunta que lhe foi feita.

Segundo Ivy, o questionamento original era: "O que acha sobre namorar um cara 13 anos mais novo?" e ela respondeu: "Eu acho super natural, onde tem sentimento não tem idade. Se está te fazendo bem, está te fazendo feliz, se joga. Não tem que ficar se sentindo insegura por isso não. Idade é uma bobagem". Na publicação, a pergunta colocada é a seguinte "Tenho 13 anos e namoro com um cara de 21 anos. O que você acha?".



"Isso é um absurdo, modificaram meu vídeo e publicam como se fosse verdade. Fake news é crime e as pessoas responsáveis vão pagar pelo que estão fazendo. Isso é muito sério. Fiquem atentos ao que vocês veem e compartilham na internet", explicou Ivy que já acionou uma equipe jurídica para cuidar do assunto.