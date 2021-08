Joelma - Reprodução

No dia 05/11/2019 foi veiculada por esta colunista a nota intitulada "Climão! Joelma encontra ex-suposto affair de Ximbinha em show". Flávia esclareceu para a coluna que a cantora Joelma recebeu a ex-dançarina e seu marido com carinho em seu camarim e tirou fotos com eles. Joelma ainda convidou Flavia Alexandrino para dançar junto a ela e os demais dançarinos para relembrar os tempos de apresentações. A cantora se pronunciou em uma emissora de Goiânia desmentindo qualquer tipo de atrito entre as duas. Durante os aproximadamente cinco anos que esteve empregada na Banda Calypso, nunca teve qualquer envolvimento que não fosse estritamente profissional com os ex-patrões Joelma e Ximbinha. A demissão foi iniciativa da ex-dançarina e não da cantora. Nestes termos e, em cumprimento ao acordo judicial celebrado entre as partes, esta coluna se retrata de eventual mal-estar que a nota possa ter causado à Flávia e seus familiares, uma vez que o propósito deste espaço é o de informar e entreter seus leitores.