Martinho desfilou à frente da Vila - Adriana Cruz / Agência O DIA

Martinho desfilou à frente da VilaAdriana Cruz / Agência O DIA

Publicado 13/08/2021 17:02 | Atualizado 13/08/2021 21:13

A Vila Isabel marcou para a noite desta sexta-feira (13), a apresentação do samba-enredo de 2021 em homenagem ao cantor, compositor, escritor e poeta Martinho da Vila. A escola preparou uma grande festa para receber o homenageado e vários convidados, só que o intérprete de 'Devagar, Devagarinho', decidiu não ir ao evento por conta da nova variante do coronavírus.

Martinho ficou assustado com as informações sobre um estudo que a variante Delta tem um início de disseminação mais rápida e que as pessoas acima de 80 anos estão em uma faixa de idade em que há a chamada imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune, responsável pelo combate às doenças no corpo humano e por isso correm mais riscos. O cantor revelou para as pessoas mais próximas que estava com medo de aglomeração e, apesar de lamentar, tinha decidido não ir à festa e que iria comunicar aos diretores a sua decisão.

Publicidade

A coluna procurou a assessoria da Vila, que confirmou ter recebido o aviso de Martinho e concordou com a decisão. "A escola organizou o evento tomando todos os cuidados necessários para evitar contágios pela Covid-19: o número de presentes foi reduzido para comportar apenas a equipe apresentada e profissionais da imprensa, em equipes limitadas, e todos serão instruídos a se manter de máscaras, distantes uns dos outros e com as mãos higienizadas com frequência. O time da quadra irá fiscalizar esses detalhes. Mesmo com a ausência, o Martinho estará representado no carinho que todos os componentes da Vila sentem pela escola, da mesma maneira que ele. Sabrina Sato, que retorna ao posto de rainha de bateria da escola e grande fã do músico, segue confirmada", diz a nota.