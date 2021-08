Luciano Szafir recebe primeira dose da vacina contra a Covid - Divulgação

Publicado 13/08/2021 14:16

Luciano Szafir tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira (13). “Que sensação indescritível de alívio e esperança. Vacinem-se”, disse o pai de Sasha Meneghel. Ele recebeu alta no dia 24 de julho, após 35 dias internado por conta de complicações causadas pelo novo coronavírus.

O ator foi internado no dia 22 de junho, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde foi operado por conta de uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo). Depois foi transferido para o Copa Star, onde ficou até receber alta médica.