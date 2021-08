MC Mirella - Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 12:15 | Atualizado 13/08/2021 12:18

Mc Mirella é a mais nova criadora de conteúdo adulto da plataforma Onlyfans, que também reúne outras celebridades como Anitta e Mc Rebecca. Em entrevista a Lucas Selfie, a cantora revelou por que decidiu abrir sua conta no Onlyfans.

"Porque eu tô sem fazer shows e eu já postava fotos assim no meu Instagram. Então eu já estava perdendo dinheiro e eu não sou nem um pouco trouxa. Então, já que eu faço isso sem ganhar dinheiro, vou fazer pra ganhar dinheiro e fazer um negócio profissional. É vídeo, foto, os bichinhos (assinantes) amam. Até pra conversar comigo eles pagam", revela a ex-peoa de 'A Fazenda'.

Mirella garante que seus perfis na plataforma têm feito sucesso entre os usuários. "Direto eu fico no top 2, top 3 do site, entre todos os criadores de conteúdo. É babado. Vários inscritos que vão chegando", disse ela, que ainda adiantou quanto costuma faturar com assinaturas. "Oitenta por mês e vê tudo por um mês. Pode ficar mais, tem pacotes, né? Eu tenho dois perfis lá, cada um com 4 mil inscritos", conta.