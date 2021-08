Marcos Mion no 'Encontro' - Reprodução internet

Marcos Mion no 'Encontro'Reprodução internet

Publicado 13/08/2021 11:29 | Atualizado 13/08/2021 11:32

Novo contratado do Grupo Globo, Marcos Mion apareceu pela primeira vez, nesta sexta-feira (13), em um programa da emissora. O apresentador está ao vivo no 'Encontro com Fátima Bernardes'. Durante bate papo com a apresentadora, Mion se mostrou muito eufórico por poder trabalhar na Globo.



"Eu não consigo entender direito, ainda estou me adaptando. É um sonho realizado, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não vou fingir costume. Eu sou gente de verdade. Apesar de ter 21 anos de carreira na TV, era mais do que uma meta, era um sonho. Meta a gente tem várias, mas sonho a gente trabalha no nosso coração", afirmou.

"Várias vezes eu achei que não era pra mim, que não ia acontecer. Muitos sonhos não se realizaram, por mais que eu queira. Eu tô aproveitando cada segundo. Eu tô surtado de estar aqui", confessou.