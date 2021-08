Fabiana Britto - Divulgação

Fabiana BrittoDivulgação

Publicado 13/08/2021 05:00

A modelo Fabiana Britto, que mora na Itália, levou um susto ao ver fotos suas amamentando o seu filho, de 10 meses, publicadas em sites adultos. "Eu fiquei horrorizada com essa situação. A gente sabe que algumas pessoas associam amamentação com erotismo, mas é difícil. Pior ainda é quando você está envolvida. Dói. Nunca imaginei", explicou à coluna.



Participante do 'Grande Fratello em 2018, versão italiana do 'Big Brother', ela contou que publicou as fotos para incentivar e desmistificar que a mulher fica com o peito caído por causa da amamentação. Fabiana disse ainda que está pensando em processar os sites. "Não vejo problema em usar em minhas fotos, mas acha que tudo tem limite e eles passaram do ponto. Não aceito que tirem as minhas fotos de um contexto e coloquem em outro completamente distorcido, maldoso", comentou.