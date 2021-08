Redação da Record Rio - Divulgação

Publicado 12/08/2021 21:14 | Atualizado 12/08/2021 21:49

Quando essa coluna acha que já viu tudo nesse mundo, aparece uma bomba para enterrar essa teoria. A RecordTV voltou a ‘orientar’ seus funcionários sobre ‘princípios e valores éticos, morais e humanos’ que devem ser respeitados pelos jornalistas da emissora. Primeiro, a direção ‘aconselhou’ os âncoras e comentaristas evitarem opiniões políticas, e agora divulgou um Manual de Uso de Mídias Sociais para todo o departamento e basicamente proibindo posicionamentos em qualquer mídia social sobre política, religião e 'acontecimentos controversos e sensíveis seja em nome do Grupo Record ou em nome próprio, exceto se autorizado previamente'.

A coluna teve acesso ao manual e viu que existe uma 'orientação' para que os profissionais tenham cautela com publicações em grupos fechados com parentes e amigos de confiança para que nenhum conteúdo impróprio seja divulgado por terceiros. Outro ponto levantado nas novas normas prima o cuidado com o uso de emojis e o envio de áudios por aplicativos de trocas de mensagens. O jornalista da Record também é 'aconselhado' evitar publicar vídeos e fotos de espaços internos da emissora que revelem informações confidenciais.