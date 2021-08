Taís Araújo, Fernanda Souza e Thiaguinho - Reprodução/Montagem

Publicado 12/08/2021 20:46

Taís Araújo está em paz. Na tarde desta quinta-feira (12), Fernanda Souza revelou que aceitou o pedido de desculpas da colega de televisão da gafe que ela cometeu durante a estreia do 'The Masked Singer Brasil', na Globo, na última terça-feira (10). A mulher de Lázaro Ramos disse que era apaixonada por Thiaguinho e começou a gritar o nome de Fernanda. Só que depois, Taís lembrou que eles tinham se separados há quase dois anos e lamentou "Que vergonha".

"Não precisa pedir desculpas, tá? Eu e o Thiaguinho rimos muito", começou Fernanda que printou o pedido de desculpas e respondeu com bom humor a revelação de Taís que ainda não tinha superado o divórcio do casal: "Amiga, mas já tem praticamente dois anos! (Ok, a pandemia deixou uma galera coisada em relação ao tempo)". Nos stories, Fernandinha ainda contou sobre a diversão e entregou que considera Taís uma das pessoas mais engraçadas que ela conhece.