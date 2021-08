Scheila e Vânia Carvalho - Reprodução

Scheila e Vânia CarvalhoReprodução

Publicado 12/08/2021 18:42 | Atualizado 12/08/2021 18:43

Scheila Carvalho usou as redes sociais para se despedir da irmã, Vânia, que morreu nesta quinta-feira (12) após passar os últimos quatros anos lutando contra uma Esclerose Lateral Amiotrófica. Mais conhecida como Ela, a doença é degenerativa e grave. "Obrigada Deus por libertar minha irmã desse sofrimento! Foram quatro anos lutando contra uma doença degenerativa, que tirou dela tudo o que amava fazer! Agora você está livre da matéria minha irmã. Vá em paz ! Corra para os braços do nosso pai e do nosso irmão e dê um abraço bem forte neles por nós! Te amamos Guerreira!!!", escreveu na publicação.