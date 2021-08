Tarcísio Meira - Reprodução

Publicado 12/08/2021 11:08 | Atualizado 12/08/2021 11:43

Morreu nesta quarta-feira (12), o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de complicações causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada pelo assessoria de imprensa do artista. Segundo a coluna apurou, o quadro de saúde de Tarcísio, que já tinha problemas cardíacos, era bem grave e, nesta quarta-feira (11), por pouco ele não sofreu uma parada cardíaca.

Como a parte respiratória do ator estava bem comprometida, os médicos optaram por colocá-lo de barriga pra baixo (pronar), mas devido à quase parada cardíaca o colocaram novamente de barriga pra cima, o que acabou acarretando uma piora em seu quadro respiratório.

Tarcísio deu entrada na UTI do hospital no último dia 6, onde permaneceu entubado e fazendo hemodiálise. O estado de saúde dele era considerado muito grave. Glória Menezes, mulher do ator, também foi internada na mesma unidade com diagnóstico de Covid, mas seu quadro era menos grave e ela segue se recuperando bem. Em último boletim divulgado pelo hospital, Glória estava aos poucos deixando o uso do oxigênio nasal.