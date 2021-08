Virgínia Fonseca - Reprodução

Virgínia FonsecaReprodução

Publicado 12/08/2021 20:07

Virgínia Fonseca resolveu abrir a caixa de perguntas e respostas do Instagram nesta quinta-feira (12) e ficou um pouco surpresa com algumas questões mais íntimas. Mas, a influenciadora, de 22 anos, abriu o jogo ao ser questionada sobre a importância do sexo na relação com o cantor Zé Felipe. O seguidor quis saber até o percentual da contribuição para um relacionamento. "Não sei a porcentagem ao certo, mas acho que auxilia bastante, porque a gente fica bem estressada e tal. Daí, a gente vai lá, dá aquela trabalhada e tudo fica bom", assumiu. Há alguns dias, outro internauta quis saber como estava a vida sexual do casal e o sertanejo mandou na lata. " Se eles querem saber, a gente ainda 'mete' e muito... é normal, como era antes. A diferença é que a Maria vem para cá de vez em quando, então a gente dá mais atenção a ela", completou.