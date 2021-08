Marcos Mion - Reprodução

Publicado 12/08/2021 16:30 | Atualizado 12/08/2021 20:48

Se alguém tinha dúvidas da contratação de Marcos Mion pela Globo, o próprio apresentador fez questão de afastar essa ideia ao postar uma foto no melhor estilo do personagem icônico de Chico Anysio, o Bozó. Mion postou uma foto do crachá da nova empresa nas redes sociais nesta quinta-feira (12). "Crachá + Estátua do Dr Roberto + Carrinho de golfe … meu Deus … tá acontecendo!!POR*******************A!!! Desculpa, Dr Roberto Mas o que eu tô sentindo ao realizar o sonho da minha vida tá difícil de descrever em palavras!.", escreveu na legenda da publicação.

Mion foi recebido na porta do hotel por uma companheira de outros carnavais: Didi Wagner, apresentadora do Multishow. Ela recepcionou o colega com uma banda, tapete vermelho e totens do elenco do canal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

