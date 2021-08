Cid Moreira - Reprodução

Publicado 12/08/2021 19:04 | Atualizado 12/08/2021 20:47

Cid Moreira lamentou a morte de Tarcísio Meira nesta quinta-feira (12) e aproveitou para fazer um desabafo sobre a polêmica familiar em que está envolvido no último mês. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador diz que está indignado com o pedido de interdição dos filhos e acusa os herdeiros de 'falta de caráter'.



"Eu estou passando por um perrengue particular na minha vida, eu, e minha querida Fátima. Parece uma das novelas de Tarcísio, onde estou muito triste e indignado até onde as pessoas podem chegar com a falta de caráter e aí vem essa notícia. não sei até quando eu estarei aqui, mas espero resolver essas questões antes de ir. A minha vida está parecendo uma novela", admitiu.

O âncora mais famoso do Jornal Nacional da Globo, Cid Moreira fez questão de homenagear Tarcísio Meira e lembrou da época que trabalhou com o ator e sua mulher Gloria Menezes, na sede da emissora no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. "Pessoas como ele, deveriam ser imortais. Ele só trouxe alegria e o bem para milhões de pessoas. Eu os conheci logo no início da Globo, pois o jornalismo e as novelas eram juntos, num mesmo espaço. Eu sempre torci por eles", lamentou. "Dói meu coração pois, Tarcísio era oito anos mais novo do que eu, acredito que ele poderia ainda se divertir e amar um pouco mais por aqui", completou.

