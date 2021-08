O laudo médico confirma as diversas lesões sofridas pelo empresário Carlos Albergaria, as quais foram constatadas no seu rosto, pescoço, tórax, braço, antebraço, peito e nas costas - Divulgação

O laudo médico confirma as diversas lesões sofridas pelo empresário Carlos Albergaria, as quais foram constatadas no seu rosto, pescoço, tórax, braço, antebraço, peito e nas costasDivulgação

Publicado 12/08/2021 14:00

O empresário Carlos Eduardo Albergaria foi acusado pela atriz Marcela Peringer de violência doméstica, após uma briga do ex-casal no apartamento onde eles moravam, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele nega a acusação. A coluna teve acesso ao exame de corpo de delito realizado por Carlos logo após a briga, no qual consta informação sobre feridas, arranhões, mordidas e cortes distribuídos em diferentes regiões de seu corpo. Ele detalhou a respeito do ocorrido e também sobre agressões físicas e psicológicas que sofreu durante seu relacionamento com Marcela.



"Ela estava fazendo tratamento devido à dependência alcoólica. Eu pagava as consultas do psicólogo e do psiquiatra. Ela toma medicamento como parte desse tratamento e também devido a transtornos psiquiátricos, mesmo assim bebe concomitantemente. Foi o que ocorreu no dia dessa briga. Eu a conheci em um aplicativo de relacionamento. Não tinha como imaginar que era uma pessoa de posturas e atitudes inapropriadas, explosivas e agressivas. Não tenho raiva da Marcela apenas tenho pena", disse o empresário à coluna.

A defesa de Carlos afirmou não haver dúvida de que durante a instrução criminal será provada a inocência dele. "De acordo com Carlos, as agressões físicas foram sempre impetradas por Marcela Peringer. Ele explicou que tão somente tentou detê-la, dado a violência aplicada por ela, e se defendeu. Conforme laudo pericial do IML, o empresário sofreu lesões graves em diferentes áreas do corpo. O documento atesta feridas, arranhões, mordidas e corte em diferentes regiões. Ele alegou ainda que as agressões por parte dela não ocorreram somente desta vez. Estamos tomando as medidas criminais cabíveis. Ademais, o próprio Ministério Público, que é um órgão acusador e fiscal da lei, opinou de forma contrária a aplicação da medida protetiva.", explicou a advoga de defesa do empresário, Maria Fontenelle.