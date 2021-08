Ator Marcos Oliveira passa por implante capilar - Divulgação

Publicado 12/08/2021 05:00

O ator Marcos Oliveira, que interpretou Beiçola, pasteleiro do seriado 'A Grande Família', deu início ao tratamento capilar PRP (Plasma Rico em Plaquetas). O tratamento é uma aplicação no couro cabeludo do paciente de uma porção do seu plasma sanguíneo, com o objetivo de promover a recuperação do folículo e o crescimento capilar.



O procedimento foi realizado pelo Dr. Joel Lacerda, especialista em transplante capilar. "Aumenta a irrigação sanguínea; incentiva o crescimento capilar após a queda sazonal; retarda os efeitos da Alopecia; prolonga o ciclo capilar; e acelera a produção de colágeno", explicou o profissional.



O ator frisou a importância do cuidado com o visual: "A gente vai chegando em uma certa idade que temos que cuidar ainda mais da estética e da aparência. É claro que eu não pretendo ficar com uma carinha e um cabelo de um garoto de 18 anos, mas ter um cabelo bonito para aumentar a autoestima", afirma.