Zezé di Camargo e Luciano - Divulgação

Publicado 12/08/2021 05:00

Zezé di Camargo e Luciano vão dividir o palco do 'Criança Esperança com a dupla Israel e Rodolffo. "Cantar no Criança Esperança é ter a noção de que você está útil. É saber que você está lutando por uma causa muito justa. Israel e Rodolffo são meninos muito do bem, batalharam muito pra chegar onde chegaram e, ao mesmo tempo, cantar ao lado deles representa na vida deles uma coisa de admiração e influência musical. E pra nós a certeza de que o trabalho com vigor e essência sempre vai vencer. Um ídolo virando fã, seria esse o meu papel hoje diante de Israel e Rodolffo", diz Zezé.



Já Luciano adiantou como será o show. "Participar do Criança Esperança é sempre uma honra, é uma campanha séria, uma campanha que ajuda várias Ong's, colabora com o desenvolvimento de jovens e crianças do país. Neste ano, eu fiquei muito feliz porque a gente vai cantar 'É O Amor', então a gente vai mandar uma mensagem de amor no programa que tem como foco a educação, a fé, o amor, a esperança… Cantar uma música que marcou muito a nossa vida e passa um filme na minha cabeça quando lembro do meu pai, do sonho do meu pai, do sonho do meu irmão, do nosso sonho. E vamos dividir cena com uma dupla que tem uma história bonita, de garra, de luta, de superação, de vitória que é o Israel e Rodolffo, vai ser uma honra muito grande, vai ser memorável tenho certeza", afirma Luciano.