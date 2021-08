Viviane Araújo - Instagram

Viviane AraújoInstagram

Publicado 12/08/2021 05:00

Viviane Araújo esteve ontem no ateliê do confeiteiro Antonio Maciel para fazer a degustação do bolo de seu casamento com o empresário Guilherme Militão. Aos 46 anos, atriz, que já está casada com Militão no civil desde maio deste ano, planeja a cerimônia no religioso para o dia 3 de setembro. O evento, que será realizado no Rio, tem a assinatura de Kátia Fonseca na decoração. Já o vestido da noiva está sendo confeccionado em São Paulo pelo estilista Lucas Sanderi.