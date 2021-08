FP - Divulgação

Nesta segunda-feira/09, um dos DJ mais badalados do mundo do funk, FP Do Trem Bala (@efipedotrembala) teve uma desagradável surpresa, no Instagram. O dono de estrondoso sucesso 'Vamos Pra Gaiola', com o MC Kevin O Chris, que somado chega há quase 500 milhões de visualizações, teve seu perfil cancelado.

O escritório que administra sua carreira, junto com a gravadora ONErpm estão contestando o cancelamento da conta, já que até o momento não foi recebido pela rede social, nenhuma notificação de qualquer transgressão. “Eu nunca uso minhas redes sociais para atacar ou propagar nada que transgrida a lei ou as normas do Instagram. Fui pego de surpresa. Estou sendo penalizado, por algo que não sei o que é direito", desabafa FP.