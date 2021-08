Marcos Mion - reprodução do instagram

Marcos Mion mal assinou o contrato com a Globo e já está batendo ponto na emissora. Ainda não é no comando do 'Caldeirão', que ele herdou de Luciano Huck, mas nos outros produtos da casa e os trabalhos começam com a gravação de uma entrevista no 'Lady Night' com a Tatá Werneck, nesta quinta-feira (12). Amanhã, o apresentador vai estar ao vivo no 'Encontro com Fátima Bernardes' para falar do novo desafio em sua carreira e da expectativa com a estreia, no dia 4 setembro. Na semana que vem, ele já tem reuniões com a agora sua equipe de produção e depois as gravações dos pilotos do programa.