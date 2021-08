Maria Casadevall - Pupin Deleu

Publicado 12/08/2021 05:00

No último dia 9, Maria Casadevall retornou às telas da Globo em 'Ilha de Ferro', produção eleita pela revista norte-americana Variety como uma das melhores séries internacionais no seu ano de lançamento. Na trama, a atriz dá vida à protagonista Júlia, uma mulher destemida e independente que luta contra a privatização do petróleo nacional, projeto conduzido por seu pai, um ministro de Minas e Energia corrupto. Emendando personagens de destaque, Maria atualmente pode ser vista também vivendo Maria Luiza em 'Coisa Mais Linda', da Netflix.