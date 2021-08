Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 12/08/2021 08:44 | Atualizado 12/08/2021 08:44

Em conversa com seguidores do Instagram, Juju Salimeni resolveu abrir o coração e contou como foi encerrar o casamento de 14 anos com o empresário Felipe Franco. Atualmente namorando o empresário Helisson Dias, Juju conta que encerrar um ciclo tão longo com o ex para se permitir novos caminhos foi a coisa mais difícil que já fez na vida.

"Foi até hoje a coisa mais difícil que enfrentei em toda a minha vida. A gente se prende a situações que não nos fazem mais felizes por medo do desconhecido. O ser humano prefere sofrer com o que já conhece do que abrir mão do que machuca. Mas quando você consegue enxergar e aceita se libertar, Deus te mostra o motivo de tudo. Hoje eu entendo o tempo de Deus e suas decisões", disse a modelo.

Juju também falou sobre suas amizades. "Pouquíssimos amigos, dá pra contar em apenas uma mão. O tempo e a experiência só me provaram que não dá pra confiar em ninguém. Cansei de me decepcionar com 'amigas'. Não quero mais colocar nenhuma em minha vida", respondeu.