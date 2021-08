Tarcísio Meira - Reprodução

Publicado 12/08/2021 17:29 | Atualizado 12/08/2021 20:49

Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira (12)por complicações da Covid-19. O ator, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira (6) vinha fazendo hemodiálise contínua [um procedimento que, por meio de uma máquina, tem o objetivo de filtrar as toxinas presentes no sangue] para cumprir a função dos rins. A coluna soube que nesta manhã, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram o reanimar por 10 minutos, mas não conseguiram.

No meio da tarde, Glória Menezes recebeu a notícia sobre a morte do marido. Segundo Tadeu Lima, assistente pessoal do casal, a atriz ficou muito triste com a perda do companheiro de quase 60 anos de união. Glória segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas já sem auxílio de oxigênio