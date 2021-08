Mariah Marini e Ava King - Divulgação

Publicado 12/08/2021 20:50

O DJ Stari, austríaco que impressionou nos Jogos Olímpicos em Tóquio pela seleção de músicas brasileiras tocadas durante as competições, provou que está atento também aos jovens talentos. Em sua setlist, ele prestigiou a nova canção de Mariah Marini. Mais conhecida na internet, a cantora e compositora carioca lançou recentemente o single 'Rio', uma parceria internacional com a cantora franco-americana Ava King. As duas se conheceram durante o Carnaval do Rio e resolveram fazer um feat em homenagem à Cidade Maravilhosa. O clipe da música já tem mais de um milhão de visualizações no YouTube e Mariah está feliz da vida com a repercussão, graças a forcinha de Stari.