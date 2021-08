Fiuk/Tatá Werneck - fotos Reprodução Internet

Publicado 13/08/2021 05:00 | Atualizado 13/08/2021 08:21

Esta coluna descobriu mais alguns detalhes da torta de climão que rolou nas gravações do 'Lady Night', no final de julho, entre Fiuk e Tatá Werneck. Segundo apuramos, o desconforto do filho de Fábio Jr começou quando Tatá tocou em um assunto que, segundo a fonte desta colunista que estava no local, parece ter despertado um gatilho no cantor. A apresentadora perguntou sobre a história da briga com Juliette no confinamento do 'BBB 21', por conta da calda de chocolate de um bolo. O assunto deu muito o que falar tanto dentro quanto fora do reality.

Depois desse momento, Fiuk ficou mais sensível que o normal e já começou a se mostrar avesso às piadas que Tatá fazia com ele. Um dos momentos mais tensos foi quando a apresentadora brincou ao chamá-lo de 'chaminé com pernas', em referência ao fato do ator ter fumado muito dentro da casa mais vigiada do Brasil.



As gravações precisaram ser interrompidas diversas vezes, por conta do tempo que se fechou para Fiuk. Ao término das filmagens, Tatá se mostrou muito preocupada com seu convidado e com a reação inesperada dele. Ela, inclusive, conversou com o seu convidado para tentar entender o que aconteceu. Fontes da coluna garantem que a apresentadora já assistiu o material bruto da entrevista várias vezes.