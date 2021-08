Natália Toscano vira empresária do ramo de calçados - divulgação

Publicado 13/08/2021 05:00

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, virou empresária do ramo de calçados. Ela acaba de abrir uma fábrica de sapatos. "Amo sapatos, que mulher não ama, né? Participo de cada fase, desde a escolha das cores, modelos, formas e texturas. Amo participar de cada processo, me envolvo e visto a camisa pra valer! Até pra deixar a minha identidade também, que é algo que eu gosto de passar", disse ela, que garante ter apoio do marido famoso na nova empreitada. "O Zé é muito parceiro, ele me apoia em todos os meus projetos".