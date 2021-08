Júlio Cocielo e Victor Sarro - Reprodução

Publicado 13/08/2021 04:00

Nesta quarta-feira (11) estreou o programa 'Galera Esporte Clube’, na RedeTV!, com Júlio Cocielo e Victor Sarro, Lucas Strabko (Cartolouco) e a ex-jogadora de futebol Letícia Esteves. Criadores de conteúdo com milhões de seguidores nas plataformas digitais, o quarteto mostra os bastidores e as curiosidades por trás das mais variadas modalidades esportivas praticadas no Brasil e no mundo. Claro, tudo com muito humor e irreverência. A atração vai ao ar todas as quartas-feiras, às 23h30.