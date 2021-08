Giulia Gayoso/Gabriel Falcão - Reprodução Instagram

Publicado 13/08/2021 05:00

A atriz Giulia Gayoso, que está no elenco de 'Nos Tempos do Imperador', da Globo, na pele da personagem Princesa Isabel, saiu recentemente com um grupo de amigos para uma festinha. No evento, ela trocou beijos com o ator Gabriel Falcão, um dos protagonistas de 'Malhação Casa Cheia'. A atriz ficou encantada com o rapaz e achou, inclusive, que o relacionamento entre eles pudesse caminhar para algo mais sério. No entanto, Gabriel jogou um balde de água fria na moça ao parar de atender as ligações dela. Agora, Giulia tem sido vista nos bastidores da Globo reclamando que se sentiu usada pelo ator. Puxado!