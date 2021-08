Bailarinas do Faustão - Reprodução

Publicado 13/08/2021 05:00

Quem pensou que Fausto Silva abriria mão de seu tradicional balé, pensou errado. Já começou a seleção para o elenco de novas bailarinas do novo programa do apresentador. Sim, a estreia dele na Band, em janeiro do ano que vem, contará com o tradicional balé, assim como ele sempre teve no 'Domingão' da Globo. Os testes nos bastidores da emissora já estão a todo vapor com candidatas em potencial já sendo convocadas.