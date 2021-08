Raiane Lima e Gabriel Jesus - Reprodução de internet

Publicado 13/08/2021 06:10 | Atualizado 13/08/2021 06:10

Gabriel Jesus acaba de completar um mês de namoro com a influenciadora digital Raiane Lima. O casal passou a data especial juntinho e a modelo compartilhou um registro com os fãs no Instagram, na noite desta quinta-feira (12). "Um mês para conta", escreveu ela na legenda da foto.

A relação do casal começou um tanto quanto conturbada. Isso porque após os primeiros rumores sobre os dois, um boato dava conta de que ela estaria em outro relacionamento com o deputado e secretário do Turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, quando conheceu Gabriel e sobre, supostamente, ser menor de idade quando começou o relacionamento anterior.

A modelo falou sobre o assunto em seu story no Instagram: "Primeiro de tudo, eu tenho 20 anos, sou maior de idade faz tempo! Segundo, que não estava namorando ninguém quando conheci o Gabriel. Hoje estamos em um relacionamento, sim, mas que só diz respeito a nós dois. Somos solteiros, livres, e qualquer coisa fora disso é fofoca e crueldade".



Sobre o outro relacionamento, ela negou ter ligações com o deputado: "Sobre o que vem sendo falado do Rodrigo, não tenho contato com ele e sua vida está sendo exposta de maneira absolutamente injusta, com inverdades, assim como a minha".