Por O Dia

Publicado 31/03/2021 20:44 | Atualizado 31/03/2021 20:44

Rio - Rita Cadillac está no OnlyFans, uma plataforma onde o público paga para ver suas fotos sensuais, há quase um mês, e tem ganhado um dinheirinho. Sem shows e eventos para fazer presença vip há um ano, ela tem complementado sua renda desta maneira.

Em entrevista à Marie Claire, a atriz e cantora falou sobre a situação. "Fomos o primeiro setor a fechar tudo e seremos os últimos a voltar. Não faço show desde o início da pandemia, está difícil de viver. Me afetou tanto que fiz o Onlyfans para que venha um rendimento, por menor que seja, para eu viver. A gente tem que sobreviver fisicamente, mentalmente, e financeiramente", disse ela, que completou: "É uma experiência agradável, posso inventar coisas. Vou me vestir de coelhinha para a Páscoa. Se eu chegar nos 5 mil seguidores faço uma tatuagem".

Segundo Rita, o conteúdo do OnlyFans é um pouco mais picante que os publicados no Instagram. "São ainda mais sensuais do que no Instagram, um pouco picantes, nada vulgar, e mais bem produzidas", definiu ela, que completou: "Tudo sensual e um pouco de pimentinha".