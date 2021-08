Luísa Sonza e Vitão - Reprodução

Esta colunista que vos escreve está desde a última quarta-feira atrás da assessoria de Luísa Sonza e Vitão, que é a mesma, para esclarecer os rumores que começaram a circular nos bastidores da música, ainda no início desta semana, sobre o possível término do casal. No entanto, até o momento, a resposta é sempre a mesma: "não sabemos ou temos informações sobre isso". Mesmo quando solicitado que a informação fosse checada com Luísa, o retorno continuou sendo o mesmo. Nós também enviamos mensagem para a própria Luísa no Instagram, mas a cantora não recebe mensagens privadas nesta plataforma.

Aumentando ainda mais as especulações, a música 'Penhasco', que a cantora lançou sobre o fim do casamento dela com Whindersson, deu ainda mais margem para que os fãs começassem a suspeitar da possível separação. Um trecho da faixa, inclusive, é bem sugestivo: 'Sabe que se me chamar eu vou'.

Nesta sexta-feira (13), Maria Lina Deggan e Whindersson Nunes anunciaram o fim do noivado deles.

Quanto ao silêncio de Luísa e sua assessoria, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, afinal, vale lembrar que a cantora é bem conhecida por ser marketeira...