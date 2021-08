Paolla Oliveira, Sophia Abrahão e Tiago Abravanel - Reprodução/Montagem

Publicado 13/08/2021 21:00

A disputa por uma vaga na finalíssima do 'Super Dança dos Famosos' segue firme. Nesta sexta-feira (13), mais uma semifinal foi gravada nos Estúdios Globo, em São Paulo, para passar no domingo como se fosse ao vivo. Mas, como essa coluna nunca deixou seus seis leitores sem um spoiller do resultado, aqui vai o nome da segunda finalista: Paolla Oliveira. A namorada do cantor Diogo Nogueira tirou as melhores notas dos ritmos tango e salsa e acabou eliminando Tiago Abravanel e Sophia Abrahão.

A competição, comandada por Tiago Leifert, tem mais uma semifinal que vai reunir três fortes candidatas: Viviane Araújo, Dandara Mariana e Maria Joana. Vale lembrar que, além de Paolla, Rodrigo Simas está na final da atração.