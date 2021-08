Faustão - Reprodução/Globo

Publicado 14/08/2021 05:00

Fausto Silva já está louco para voltar a trabalhar e, por isso, ele já marcou o início das gravações do seu programa na Band para o mês de outubro no estúdio 1 da sede da emissora no Morumbi. O apresentador e seus diretores mais próximos já estão produzindo quadros para a atração, que irá ao ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h.