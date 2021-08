Gyselle Soares e Zeca Camargo - Divulgação

Gyselle Soares e Zeca CamargoDivulgação

Publicado 14/08/2021 05:00

Para comemorar o aniversário de 169 anos de Teresina, a TV Band do Piauí prepara um programa especial, que será apresentado pela atriz e apresentadora Gyselle Soares, nova contratada da emissora local, e o jornalista Zeca Camargo. Repleta de música, cultura, gastronomia e muita história, a atração está sendo gravada neste final de semana e vai ao ar no dia 21 de agosto, às 16h.

“É uma honra receber o Zeca Camargo aqui no Piauí e comandar um especial em homenagem a minha cidade ao lado dele, que é uma das minhas inspirações como apresentador. É um prazer estarmos trabalhando na mesma emissora. Ele é maravilhoso, sempre admirei o seu trabalho. Quando comecei a fazer programas ao vivo, assisti a várias apresentações dele no YouTube”, diz Gyselle Soares, apresentadora do 'Tour da Cajuína'.