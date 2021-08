Luísa Mell e Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 14/08/2021 14:19 | Atualizado 14/08/2021 14:21

Rio - Luísa Sonza acabou de adotar Duda, uma pinscher abandonada e resgatada por Luísa Mell. Pelas redes sociais, Luísa Mell mostrou o momento em que a cantora conheceu sua nova "filha". Luísa já adotou, inclusive, uma outra pinscher e um gatinho do instituto de Luísa Mell.

"Hj foi dia de #adoção Lembram da Duda que foi largada em uma laje pq n correspondeu às expectativas de quem a comprou? Hj foi adotada pela @luisasonza Sim muuuita gente escreveu querendo a Duda. A primeira mensagem que vi foi da Luisa. Como ela sempre apoia nosso trabalho, adotou e incentivou pessoas próximas a adotarem conosco e principalmente por ela conhecer a personalidade do pinscher ela foi escolhida. Muita gente quer um pinscher por conta do tamanho… Mas O Pinscher segue a risca a expressão popular “tamanho não é documento”. Conhecido pela sua energia inesgotável e seu latido, o cãozinho demonstra toda a sua braveza quando percebe algo de errado ao seu redor. Eu sempre digo para vcs escolherem cachorros pela personalidade e não pelo tamanho @luisasonza sabe como é e ama! Acompanhem os stories. Ahh olhem a gatinha Rita Lee adotada por ela há alguns meses do @institutoluisamell Está tão feliz que me emocionou! Obrigada @luisasonza vc arrasa em tudo!", escreveu Luísa Mell em suas redes sociais.

