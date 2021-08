Maisa Silva - Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2021 13:51

Rio - Maisa Silva, de 19 anos, tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 neste sábado em um posto de vacinação da cidade de São Paulo. Ao compartilhar momento especial com os seguidores, a apresentadora exaltou a ciência e criticou negacionismo.

"A vacina da geração Z também está no grau, mami! Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc", começou ela.

"Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também. Lembre seus amigos e sua familia de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial! Juntos, vamos vencer. Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados pra esse vírus terrível", prosseguiu a apresentadora.

"Quero 'fotin' dos meus primos todos vacinados, ein?", finalizou a cantora, que acrescentou ainda as hashtags "viva o SUS" e "vacina sim".