Publicado 13/08/2021 20:32

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou, na noite desta sexta-feira, que a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca foi suspensa temporariamente. Nas redes sociais, o município afirmou que a falta de remessas do Ministério da Saúde causou a suspensão na imunização.

A aplicação da segunda dose das vacinas CoronaVac e Pfizer estão mantidas em Niterói. "O município vem recebendo poucas doses da vacina contra a Covid-19 nos últimos repasses do Ministério da Saúde. A vacinação da segunda dose nas pessoas que tomaram AstraZeneca será retomada nos próximos dias com a estimativa de chegada de nova remessa enviada pelo Governo do Estado e Ministério da Saúde", disse.

Neste sábado, a partir das 8h, o município continuará a imunização da primeira dose para pessoas a partir de 22 anos. A vacinação acontecerá nas Policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do drive-thru no Campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Gragoatá.