Publicado 13/08/2021 20:24 | Atualizado 13/08/2021 20:31

Rio - Uma jovem caiu em um bueiro que estava sem tampa na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte, na noite desta quinta-feira. O caso foi compartilhado nas redes sociais e viralizou em grupos da região, onde foi feito um alerta para quem passava pelo local.

De acordo com a postagem da jovem, o bueiro que seria da operadora NET fica em frente a loja de eletrodomésticos na praça. A queda teria acontecido à noite, quando a iluminação dificultava a visualização do bueiro aberto.

"Vim fazer um alerta. Em frente as Casas Bahia da Saes Pena (ao lado da galeria da Casa&Video) tem um bueiro enorme da NET sem tampa e fica no meio da calçada!!! Ontem à noite, como a rua estava escura, eu caí inteira dentro dele. Graças a Deus não aconteceu nada grave, apenas fiquei com roxos pelo corpo. Mas fico pensando, e se fosse uma pessoa idosa? Ou uma criança? É MUITO perigoso!", alertou a jovem.

Ela ainda passou no local novamente nesta sexta-feira, pela manhã para ver se o problema havia sido resolvido, mas a única mudança foi que o buraco agora estava bloqueado por lixo. "Foi assim que 'resolveram' o problema", relatou.