Secretaria de Conservação e Subprefeitura da Grande Tijuca participam da ação - Divulgação

Secretaria de Conservação e Subprefeitura da Grande Tijuca participam da açãoDivulgação

Publicado 13/08/2021 19:38

Rio - Três construções em área de garimpo ilegal na Tijuca foram demolidas pela Prefeitura do Rio, nesta sexta-feira. Os imóveis colocados abaixo ficavam na parte dos fundos de terreno de supermercado, na Rua Conde de Bonfim e já haviam sido condenados pela Defesa Civil. A operação foi uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e a Subprefeitura da Grande Tijuca.

De acordo com o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe, a ação desordenada de escavações deixou o terreno instável e poderia causar acidentes e ferir os trabalhadores irregulares.

Publicidade

"Após a vistoria da Defesa Civil e a interdição das construções, a preocupação era evacuar a área e resguardar a vida daquelas pessoas. Fazer a demolição era o segundo passo mais importante, para garantir a segurança do local, porque após as escavações desordenadas feitas pelos garimpeiros o terreno ficou instável", explicou ele.



A equipe da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) demoliu uma torre chaminé de 30 metros, uma edícula e uma fornalha. O serviço, feito tanto manualmente quanto com equipamento mecânico, envolveu a participação de cerca de 30 funcionários, que usaram uma escavadeira hidráulica e um caminhão da RioLuz com cesto aéreo com alcance de 22 metros.